ВС США направили на Ближний Восток 10 000 дронов-перехватчиков Merops

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Американская армия отправила на Ближний Восток 10 тысяч дронов-перехватчиков Merops, которые прошли испытания на Украине, с целью отражать иранские атаки, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра армии США Дэна Дрисколла.

По его словам, Merops, оснащенные искусственным интеллектом, отправили в течение пяти дней после начала американо-израильской операции против Ирана 28 февраля.

Bloomberg напоминает, что США поставляют в регион ряд средств противодействия беспилотникам.