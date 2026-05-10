В Ормузском проливе застряли около 100 судов компаний Гонконга

Фото: AP/ТАСС

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Порядка 100 судов, зарегистрированных в Гонконге, а также находящихся в собственности или под управлением гонконгских компаний, остаются заблокированными в Ормузском проливе. На их борту находятся около 2,3 тыс. моряков. Об этом сообщил председатель Hong Kong Shipowners Association Ричард Хекст, пишет South China Morning Post.

"Речь идет о 100 судах, и если учесть, что на каждом из них примерно по 23 моряка, то получается, что на гонконгских судах застряли 2 300 моряков", — заявил Хекст.

По его словам, вывод судов из Ормузского пролива сейчас связан с серьезными рисками, поскольку существует вероятность обстрелов.

Глава ассоциации отметил, что в настоящее время для отрасли первоочередной задачей остается обеспечение экипажей продовольствием, питьевой водой и необходимой психологической поддержкой.

Он добавил, что лишь небольшое число судов получило повреждения, однако моряки испытывают сильный стресс на фоне атак в регионе и сообщений о новых ударах со стороны США и Ирана.

На этом фоне Китай призывает как можно скорее восстановить безопасное и беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив.

Хроника 28 февраля – 10 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Китай США Иран Ормузский пролив
