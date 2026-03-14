Суд в Ереване продлил срок ареста главы группы компаний "Ташир" Карапетяна

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Антикоррупционный суд Армении продлил на один месяц срок ареста российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест еще на месяц", - заявил журналистам адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

По его словам, защита считает ходатайство следователя о продлении ареста "прямым вмешательством в политические процессы перед парламентскими выборами", чтобы Карапетян не мог участвовать в предвыборной борьбе на равных условиях.

Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года.

Бизнесмен был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Он был арестован после заявлений о защите Армянской апостольской церкви от антицерковной кампании действующей власти во главе с премьером Пашиняном.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.

Армения Ереван Самвел Карапетян Арам Вардеванян
Что произошло за день: пятница, 13 марта

JPMorgan ждет падения мировых поставок нефти к концу следующей недели до 12 млн б/с

Куба намерена продолжать импортировать нефть и при эмбарго США

WSJ узнала о переброске на Ближний Восток сил морской пехоты США

Трамп "почувствует", когда конфликт с Ираном будет исчерпан

В Еврокомиссии не нашли повода для беспокойства из-за заполняемости газохранилищ ЕС

Brent подорожала и торгуется выше $100 за баррель

Молдавия запросила помощь ЕС из-за загрязнения Днестра нефтепродуктами

Трамп заявил, что США пока не планируют брать под контроль иранский уран

FT сообщила о переговорах Франции с Ираном о пропуске судов через Ормузский пролив
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 720 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8646 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
