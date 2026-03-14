Суд в Ереване продлил срок ареста главы группы компаний "Ташир" Карапетяна

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Антикоррупционный суд Армении продлил на один месяц срок ареста российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест еще на месяц", - заявил журналистам адвокат бизнесмена Арам Вардеванян.

По его словам, защита считает ходатайство следователя о продлении ареста "прямым вмешательством в политические процессы перед парламентскими выборами", чтобы Карапетян не мог участвовать в предвыборной борьбе на равных условиях.

Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года.

Бизнесмен был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Он был арестован после заявлений о защите Армянской апостольской церкви от антицерковной кампании действующей власти во главе с премьером Пашиняном.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.