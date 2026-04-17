В Армении домашний арест главы ГК "Ташир" Карапетяна продлили на три месяца

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Антикоррупционный суд Армении продлил на три месяца срок домашнего ареста российского бизнесмена армянского происхождения, президента группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна, сообщил корреспондент "Интерфакса".

Это решение судья Ваге Долмазян принял по ходатайству прокуратуры. Защита Карапетяна ходатайствовала об отмене домашнего ареста и его освобождении.

Карапетян находится под домашним арестом с 19 января 2026 года.

Бизнесмен был арестован 18 июня 2025 года по обвинению в призыве к захвату власти. 13 октября обвинение в его адрес было дополнено пунктами об отмывании денег в особо крупном размере с использованием служебных или должностных полномочий или обусловленного ими влияния.

Он был арестован после заявлений о защите Армянской апостольской церкви от антицерковной кампании действующей власти во главе с премьером Николом Пашиняном.

В феврале Карапетян был выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении от созданной им партии "Сильная Армения".

Очередные парламентские выборы в Армении намечены на 7 июня. Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.