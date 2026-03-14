В Казахстане сообщили об отсутствии его нефти на танкере на момент инцидента у Новороссийска

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Казахстанской нефти на борту танкера Maran Homer на момент инцидента в акватории Новороссийска не было, заявили в субботу в Минэнерго Казахстана.

"На момент инцидента казахстанской нефти на борту танкера не находилось. Потерь экспортного сырья Республики Казахстан не допущено", - сообщила журналистам официальный представитель ведомства - советник главы Минэнерго Асель Серикпаева.

Ранее СМИ сообщили об атаке нефтяного танкера под греческим флагом у берегов Новороссийска. Судно было поражено неопознанным объектом во время стоянки на рейде терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Казахстан Новороссийск Maran Homer КТК нефть
