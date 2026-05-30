Хегсет призвал союзников в Азии увеличить расходы на оборону для сдерживания КНР

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты ожидают от своих союзников и партнеров в Азии увеличения расходов на оборону до 3,5% ВВП для усиления сдерживания Китая, заявил в субботу министр войны США Пит Хегсет, выступая на международном форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

"Эпоха субсидирования США обороны богатых стран закончилась. Нам нужны партнеры, а не протектораты", - сказал Хегсет, заверив, что администрация Дональда Трампа не будет сокращать присутствие США в сфере обеспечения безопасности в Азии, стремясь к более спокойным отношениям с Китаем.

Глава Пентагона заявил, что существует "обоснованная тревога" по поводу наращивания военной мощи Китая в Тихоокеанском регионе, но подчеркнул, что Вашингтон не стремится к "ненужной конфронтации в регионе".

"Мы стремимся (...) к подлинно стабильному равновесию, которое будет работать как на благо американцев, так и наших союзников - благоприятному, но устойчивому балансу сил, при котором ни одно государство, включая Китай, не сможет навязать свою гегемонию и поставить под сомнение безопасность или процветание нашей страны и наших союзников", - сказал Хегсет.

При этом он отметил, что отношения США с Пекином сейчас "лучше, чем были за многие годы", приведя в качестве примера увеличение числа контактов между военными ведомствами.

