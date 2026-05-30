WSJ узнала о поддержке США отдельных судов при прохождении через Ормузский пролив

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Военные США помогают экипажам некоторых судов беспрепятственно миновать Ормузский пролив, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Для перемещения через пролив экипажи некоторых судов поддерживают контакт с военными США, которые используют радары, дроны и другие средства для отслеживания активности на море и помогают судам пройти безопасно. По словам владельцев судов и американских чиновников, США дают советы, как остаться незамеченными и как реагировать на иранские угрозы", - передает WSJ.

Издание напоминает, что за последние недели пролив смогли пройти ряд судов, включая танкеры и газовозы со сжиженным природным газом. Некоторые суда отключали автоматическую систему идентификации, чтобы скрывать свое местоположение. Большинство судов выбрали северный маршрут, обозначенный властями Ирана, или шли в тайне. По данным компании Kpler, лишь немногие суда выбрали путь, предложенный США, у берегов Омана. Однако движение через пролив остается ограниченным в сравнении с периодом до начала конфликта 28 февраля: до этого в день морским путем пользовались примерно 100 судов.

По данным WSJ, небольшое количество судов следует по той части акватории, которую США расчистили ранее в мае в рамках миссии по обеспечению навигации "Свобода"; американскому командованию пришлось быстро ее свернуть из-за атак Ирана и введения Саудовской Аравией временных ограничений на использование США своих баз и воздушного пространства. Однако до начала миссии США применяли подводные безэкипажные аппараты для разминирования, в результате чего появился относительно безопасный маршрут через местные воды.

Однако NBC News со ссылкой на информированные источники передавал, что США пока не смогли подтвердить постановку Ираном морских мин в Ормузском проливе, несмотря на продолжающиеся их поиски. В ходе них ВМС США использовали различные беспилотные подводные аппараты, которые обнаружили некоторые объекты, напоминающие мины, но ни один из них не был окончательно идентифицирован в качестве таковой.

В субботу вице-премьер Катара Сауд бин Абдулрахман бин Хассан Аль Тани, выступая на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре, заявил, что плата за прохождение Ормузского пролива может стать предметом переговоров, если она пойдет на разминирование пролива и будет носить временный характер.

Хроника 28 февраля – 30 мая 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Хегсет заявил, что США готовы снова нанести удары по Ирану в случае провала переговоров

Армянский дрейф и семь основ дружбы и добрососедства. Обобщение

