Катар отказался разморозить по требованию Ирана $12 млрд активов

По данным СМИ, Доха предложила разморозить половину суммы в форме кредита

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Власти Катара не пошли на требование Тегерана без каких-либо условий разблокировать $12 млрд иранских активов, чего Иран хотел в рамках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, сообщает работающий из Лондона канал Iran International со ссылкой на источники.

"Источник, знакомый с переговорами, заявил, что недавний, имеющий принципиальное значение, визит в Доху высокопоставленной иранской делегации во главе со спикером парламента Ирана Мохаммадем Багером Галибафом стал крупным дипломатическим фиаско для Тегерана", - передает издание.

"Несмотря на твердое требование Тегерана немедленно и без условий разблокировать $12 млрд вместе с обнародованием меморандума о намерениях с США, катарские власти отклонили призыв, согласились разморозить лишь половину средств при строгих ограничениях, заявил источник", - информирует Iran International.

По его данным, Доха предложила разморозить $6 млрд в виде кредита, на которые Иран покупал бы катарские товары.

Iran International ранее сообщало, что Тегеран требовал вернуть $12 млрд прежде, чем Иран согласится подписать меморандум.

При этом, как сообщалось в американских СМИ, США не желали самим передавать деньги Ирану, вместо этого желали разморозки иранских активов другими странами.

Однако, отметили источники, стороны теперь согласились держать в секрете свои разногласия по финансовым вопросам.

Между тем, в субботу вице-премьер Катара Сауд бин Абдулрахман бин Хассан Аль Тани, выступая на международном форуме по безопасности "Шангри-Ла" в Сингапуре, заявил, что Доха и другие страны региона пытаются выработать всеобъемлющую стратегию в отношении Тегерана, в том числе по политической и торговой тематике.

"Мы в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива работаем вместе, чтобы получить ясную стратегию того, какие отношения хотим с Ираном. Скажу прямо, у нас все еще еще нет одного главного подхода, как вести дела с Ираном", - сказал он.

По его словам, Катар пытается балансировать между США и Ираном в своей политике.

Он упомянул проблему взимания пошлин за проход через Ормузский пролив и отверг такую практику на постоянной основе. Однако, отметил вице-премьер, временная плата, которая пойдет на разминирование пролива, может быть предметом переговоров и помочь восстановить судоходство. В то же время он подчеркнул, что такие пошлины не должны стать прецедентом, их не должны брать в других проливах, иначе это приведет к перебоям в международном морском сообщении.