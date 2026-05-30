Что случилось этой ночью: суббота, 30 мая

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате атаки БПЛА на территории порта в Таганроге произошло возгорание танкера. Повреждены погрузочная инфраструктура и административное здание.

- Трамп на встрече с командой не принял решения о дальнейших действиях в отношении Ирана. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

- Ракета Atlas 5 вывела на орбиту новую группу спутников компании Amazon. Пуск был осуществлен на мысе Канаверал во Флориде.

- Американские военные нанесли удар по судну, перевозившему наркотики в Тихом океане. С сентября прошлого года США нанесли 60 аналогичных ударов.

- Почти полсотни БПЛА ликвидировано над Ростовской областью минувшей ночью. Об этом сообщает губернатор Слюсарь.

- В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Установлен лимит 20 литров на руки.

