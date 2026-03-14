Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас
Юрген Хабермас
Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Известный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет, сообщает Associated Press.

AP напоминает, что работы Хабермаса выходили за границы академических и философских дисциплин, представляя его мнение по темам развития современного общества и социального взаимодействия.

Одной из самых известных его работ был двухтомник "Теория коммуникативной деятельности".

Будучи представителем франкфуртской школы, Хабермас был одним из известнейших мыслителей второй половины XX века. Он был создателем концепций коммуникативного действия и этики дискурса.

Хабермас родился с расщелиной твёрдого неба, что потребовало длительного лечения, в том числе оперативного, в детстве. Этот опыт сформировал его взгляд на речь и язык. Он говорил, что осознал важность устной речи как важного пласта общности, без которого индивиды не могут существовать. Вспоминая трудности, с которыми он сталкивался, он отмечал превосходство письменной речи, которая скрывает изъяны устной.

Он также был активным участником общественно-политической жизни Германии. Хабермас поддерживал бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, критиковал технократический подход его преемников, в частности считал, что Ангеле Меркель недостает политической дальновидности.

КНДР запустила 10 ракет в сторону Японского моря

Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

 Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

Взрыв произошёл у еврейской школы в Амстердаме

Трамп опроверг сообщения о серьезном повреждении самолетов США в Саудовской Аравии

Кац заявил, что операция США и Израиля в Иране вошла в "решающую фазу"

Израиль нанес удары по космическому центру и заводу по производству систем ПВО в Иране

Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

 Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили налеты на Иран

Макрон предложил Ливану и Израилю провести прямые переговоры в Париже

Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

 Израильская армия сообщила об уничтожении командных центров "Хезболлы" в Бейруте

СМИ сообщили о решении хуситов поддержать Иран в войне против Израиля и США
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 740 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8649 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 432 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
