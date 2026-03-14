Скончался немецкий философ и социолог Юрген Хабермас

Юрген Хабермас Фото: Arne Dedert/picture alliance via Getty Images

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Известный немецкий философ и социолог Юрген Хабермас скончался в возрасте 96 лет, сообщает Associated Press.

AP напоминает, что работы Хабермаса выходили за границы академических и философских дисциплин, представляя его мнение по темам развития современного общества и социального взаимодействия.

Одной из самых известных его работ был двухтомник "Теория коммуникативной деятельности".

Будучи представителем франкфуртской школы, Хабермас был одним из известнейших мыслителей второй половины XX века. Он был создателем концепций коммуникативного действия и этики дискурса.

Хабермас родился с расщелиной твёрдого неба, что потребовало длительного лечения, в том числе оперативного, в детстве. Этот опыт сформировал его взгляд на речь и язык. Он говорил, что осознал важность устной речи как важного пласта общности, без которого индивиды не могут существовать. Вспоминая трудности, с которыми он сталкивался, он отмечал превосходство письменной речи, которая скрывает изъяны устной.

Он также был активным участником общественно-политической жизни Германии. Хабермас поддерживал бывшего канцлера Герхарда Шрёдера, критиковал технократический подход его преемников, в частности считал, что Ангеле Меркель недостает политической дальновидности.