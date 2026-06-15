Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что провел хорошие телефонные переговоры и с президентом РФ Владимиром Путиным, и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"У нас был вчера очень хороший разговор с президентом Зеленским. И с президентом Путиным. И я думаю, может, мы сможем что-то сделать. Я думаю, они оба открыты к этому", - сказал он на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Трамп отметил, что после решения проблем с Ираном нужно заняться украинским кризисом.

"Теперь, когда это дело сделано, мы намерены сконцентрироваться на другом, посмотреть, можно ли решить вопрос", - сказал президент США.

В воскресенье, 14 июня, сообщалось, что Путин позвонил Трампу и поздравил его с 80-летием. Лидеры обсудили различные темы, в том числе конфликт на Украине.