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Axios назвал Трампа среди подписантов электронного меморандума Ирана и США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Электронный меморандум о начале урегулирования кризиса между США и Ираном подписали президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф, сообщает Axios со ссылкой на источник.

"Американский чиновник сказал, что Трамп и Вэнс подписали меморандум в электронной форме. Галибаф поставил подпись со стороны Ирана", - написал журналист портала Барак Равид.

Ранее Вэнс сказал ABC News, что документ между США и Ираном уже подписан в электронном формате, однако официальная церемония подписания состоится в пятницу 19 июня. При этом Вэнс не стал уточнять, чьи именно подписи стоят под электронным документом.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональд Трамп Иран США Джей Ди Вэнс Мохаммад-Багер Галибаф
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