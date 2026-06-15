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В соглашении США и Ирана нет требования вывода израильских войск из Ливана

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Соглашение между США и Ираном не требует вывода войск Израиля из Ливана, сообщает CNN.

"Их вывод не был условием сделки", - сказал телеканалу неназванный американский чиновник.

По словам собеседника телеканала, "если Иран не сможет контролировать "Хезболлу" и если они атакуют израильские позиции или города, Израиль будет иметь право на самооборону и ответный удар".

Американский чиновник "выразил оптимизм по поводу того, что Израиль и Ливан добьются прогресса в собственных переговорах, но ясно дал понять, что продолжение боевых действий не задержит пакт администрации Трампа с Ираном", передает CNN.

"Обе стороны считают себя пострадавшими от действий другой, поэтому мы надеемся найти способ создать новую архитектуру для региона, основанную на современных реалиях и современных стремлениях", - сказал собеседник телеканала.

Ранее израильские чиновники настаивали на том, что не прекратят наступление в Ливане. Израиль наносит удары по поддерживаемой Ираном группировке "Хезболла" на территории Ливана, несмотря на предложения Ирана включить их в любое более широкое соглашение о прекращении огня.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Ливан США Хезболла
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