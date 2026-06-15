Президент Ирана подтвердил анонсированное подписание меморандума с США 19 июня

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что соглашение с США будет подписано в пятницу, сообщает в понедельник агентство "Мехр".

"По итогам скоординированных действий принято решение, что этот документ будет подписан в пятницу", - сказал он журналистам.

Президент Ирана отметил, что в условиях военных действий руководству страны удалось сохранить управление "благодаря мерам и работе, которые провели губернаторы и главы районов".

"Все помогали. В то время как противник рассчитывал, что во время войны страна развалится, а рынки, ведомства и система управления будут дезорганизованы, этого не произошло, ситуация находилась под контролем", - подчеркнул Пезешкиан.

Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что США и Иран достигли соглашения, которое предусматривает прекращение боевых действий, и что стороны подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что американская морская блокада Ирана завершается, а движение судов через Ормузский пролив возобновляется. По словам американского президента, Иран не будет взимать за это пошлины.