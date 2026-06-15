США и Иран подписали соглашение в электронной форме

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Соглашение между США и Ираном подписано в электронном формате, заявил ABC News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В электронном формате соглашение подписали обе стороны, традиционная церемония подписания пройдет 19 июня, сказал он, не уточнив, чьи подписи стоят под электронным документом.

"Мы готовы предоставить значительное смягчение санкций, если иранцы возьмут на себя долгосрочные необходимые обязательства - отказаться от программы создания ядерного оружия и прекратить финансировать террористическую деятельность по всему Ближнему Востоку", - подчеркнул вице-президент.