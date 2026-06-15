Поиск

США и Иран подписали соглашение в электронной форме

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Соглашение между США и Ираном подписано в электронном формате, заявил ABC News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В электронном формате соглашение подписали обе стороны, традиционная церемония подписания пройдет 19 июня, сказал он, не уточнив, чьи подписи стоят под электронным документом.

"Мы готовы предоставить значительное смягчение санкций, если иранцы возьмут на себя долгосрочные необходимые обязательства - отказаться от программы создания ядерного оружия и прекратить финансировать террористическую деятельность по всему Ближнему Востоку", - подчеркнул вице-президент.

Хроника 28 февраля – 15 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Джей Ди Вэнс Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

 Трамп пообещал после стабилизации ситуации с Ираном сконцентрироваться на Украине

Axios назвал Трампа среди подписантов электронного меморандума Ирана и США

Brent остается в минусе и торгуется у $83,1 за баррель

США и Иран подписали соглашение в электронной форме

Президент Ирана подтвердил анонсированное подписание меморандума с США 19 июня

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Трамп заявил, что суда с нефтью начали двигаться через Ормузский пролив

 Трамп заявил, что суда с нефтью начали двигаться через Ормузский пролив

В Иране заявили, что США в соглашении признают право Тегерана на сборы за проход через Ормузский пролив

Brent подешевела более чем на 5%, до $82,94 за баррель

Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан

 Под санкции ЕС попали Президентский фонд культурных инициатив и генпрокурор Гуцан
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2670 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9920 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 168 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 159 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов