Стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H совершили новый налет на Иран

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Группа из трех стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress накануне совершила очередной налет на Иран, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance.

Самолеты поднимались с авиабазы Фэрфорд в Великобритании. Каждый самолет способен нести 24 планирующие авиабомбы JDAM (Joint Direct Attack Munition) с дальностью действия до 20 км. Продолжительность беспосадочной миссии с учетом проведения операций в небе над Ираном составила 16-17 часов.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке в воскресенье опубликовало видео вылета одного из бомбардировщиков B-52H на выполнение задания.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.

Нынешний рейд американских бомбардировщиков стал уже 15-м с начала военной операции США против Ирана. Они применяют 900-килограммовые авиабомбы для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

Хроника 28 февраля – 15 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
