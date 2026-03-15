США начали применять штурмовики A-10 для борьбы с иранскими беспилотниками

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Американские войска на Ближнем Востоке начали применять штурмовики A-10 Thunderbolt II огневой поддержки сухопутных войск для борьбы с иранскими ударными беспилотниками, следует из данных Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

На опубликованных снимках штурмовика при выполнении полета под крыльями видны ракеты APKWS II с лазерным наведением для поражения беспилотников, а также Sidewinder, которые также могут использоваться для уничтожения БПЛА, отмечает издание Army Recognition. Помимо этого, штурмовик традиционно оснащается 30-мм семиствольной пушкой с вращающимся блоком стволов.

В настоящее время на авиабазе Муваффак Салти в Иордании размещается эскадрилья штурмовиков A-10 в составе 10 самолетов.

Ранее американские представители неоднократно отмечали, что в войсках начинается нехватка дорогостоящих зенитных ракет для перехвата иранских баллистических ракет и ударных дронов. На минувшей неделе США перебросили на Ближний Восток из арсеналов в Тихоокеанском регионе дополнительные пусковые установки противоракет.

Ракеты APKWS II являются относительно недорогими - около 30 тыс. долларов за единицу - что делает их экономически целесообразным решением против военных беспилотников, стоимость которых обычно не превышает $50 тыс.