Сторонники Орбана и его противники собираются на митинги в Будапеште

Фото: АР/ТАСС

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Партия премьера Венгрии Виктора Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" и оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, в воскресенье проводят демонстрации в Будапеште, сообщает Bloomberg.

Ожидается, что митинги соберут большое число участников. Агентство напоминает, что 15 марта в стране отмечают День Венгерской революции 1848 года, и в этот день обычно соперничающие партии проводят свои мероприятия. В этот раз их значение выше в связи с близостью парламентских выборов 12 апреля и напряженной международной обстановкой.

У Орбана запланировано выступление на митинге перед парламентом Венгрии. Мадьяр и его единомышленники намерены позднее провести марш к городскому парку Варошлигет. Мадьяр призывал своих последователей вести себя дисциплинированно и не поддаваться на провокации.

Bloomberg отмечает, что "Тиса" в опросах общественного мнения опережает по популярности "Фидес - Венгерский гражданский союз", в том числе из-за недовольства гражданами проблемами в экономике и с оказанием государственных услуг. Однако правящая партия сокращает разрыв.

Орбан ранее заявлял о намерении "Тисы" втянуть Венгрию в украинский кризис. Мадьяр отвергал такие обвинения, называя их пропагандой. В то же время, напоминают западные СМИ, Мадьяр выступал против ускоренного вхождения Украины в состав ЕС и обещал вынести этот вопрос на референдум, если он победит на выборах.

