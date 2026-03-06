Поиск

В Еврокомиссии осудили угрозы Зеленского в адрес Орбана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - В Еврокомиссии считают грубые слова президента Украины Владимира Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана недопустимыми, заявил на брифинге пресс-секретарь ЕК Олоф Жилл.

"Комиссия ясно заявляет, что тип высказываний, используемый президентом Зеленским, недопустим. Не должно быть угроз в адрес государств-членов", - сказал он.

По его словам, нарастает напряженная риторика, высказывания становятся жестче, и это не позволяет всем приблизиться к общим целям.

Жилл сообщил, что ЕК "ведет активное обсуждение этого вопроса со всеми сторонами". Задача этих дискуссий - добиться, чтобы каждая из них успокоилась, снизила тон и чтобы можно было прийти к своим целям: выделению Украине кредита в 90 млрд евро и обеспечению безопасности энергоснабжения государств-членов.

"Еврокомиссия продолжит работать со всеми сторонами, чтобы достичь этих целей", - заключил он.

СМИ сообщали, что Зеленский, не называя имени, но подразумевая Орбана, пригрозил, что тому придется иметь дело с бойцами ВСУ, если он не разблокирует передачу кредита от ЕС для Украины в 90 млрд евро.

Со своей стороны, венгерское руководство обвиняет Киев в умышленном блокировании нефтепровода "Дружба" и заявляет, что готово с позиции силы решать вопрос поставок нефти.

"Мы прорвем нефтяную блокаду Украины силой. Венгерские энергоресурсы будут скоро поступать вновь по трубопроводу "Дружба", - написал Орбан 5 марта в соцсети Х.

Он отметил, что Будапешт не намерен идти "ни на сделки, ни на компромиссы" в этом отношении.

Государственный секретарь при министерстве энергетики Венгрии Габор Чепек сообщил 6 марта, что венгерское правительство дало Украине три дня на восстановление транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" и на допуск инспекторов.

"В адрес правительства Украины направлено послание с требованием в трехдневный срок возобновить работу трубопровода и разрешить инспекционный осмотр станции "Броды", обеспечивающей прокачку нефти", - сказал он.

Дружба Еврокомиссия Венгрия Владимир Зеленский Виктор Орбан Олоф Жилл
