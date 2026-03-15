Орбан заявил о необходимости для Венгрии не втягиваться в международные кризисы

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Венгерский премьер Виктор Орбан в воскресенье пообещал своим сторонникам не допустить втягивания Венгрии во внешнеполитические кризисы и сохранить стабильность страны.

"Мы берем на себя обязательства сберечь Венгрию как остров безопасности и спокойствия даже в таком турбулентном мире (...) мы должны не вступать в войну", - приводят местные СМИ слова премьера, сказанные им в Будапеште у парламента Венгрии на митинге перед своими сторонниками.

При этом он заявил, что власти ЕС готовятся усилить участие в украинском кризисе, и Европа вступает в опасное время. "Брюссель взялся за войну на Украине и сам готовится к войне", - сказал Орбан.

Премьер пообещал защитить страну от внешнего давления, в том числе со стороны Брюсселя, подверг критике попытки навязать Будапешту решения в сфере политики и энергетики.

Ранее сообщалось, что партия Орбана "Фидес - Венгерский гражданский союз" и оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, в воскресенье проводят демонстрации в Будапеште. По данным западных СМИ, мероприятия привлекли сотни тысяч человек. Так, десятки тысяч сторонников Орбана перешли мост через Дунай и пришли к парламенту, где он выступил с речью. Между тем, Мадьяр и его единомышленники намерены позднее провести марш к городскому парку Варошлигет.

15 марта в стране отмечают День Венгерской революции 1848 года, и в этот день обычно соперничающие партии проводят свои мероприятия. В этот раз их значение выше в связи с близостью парламентских выборов 12 апреля и напряженной международной обстановкой.

Западные СМИ отмечали, что "Тиса" в опросах общественного мнения опережает по популярности "Фидес - Венгерский гражданский союз", в том числе из-за недовольства гражданами проблемами в экономике и с оказанием государственных услуг. Однако правящая партия сокращает разрыв.

Орбан ранее заявлял о намерении "Тисы" втянуть Венгрию в украинский кризис. Мадьяр отвергал такие обвинения, называя их пропагандой. В то же время, напоминают западные СМИ, Мадьяр выступал против ускоренного вхождения Украины в состав ЕС и обещал вынести этот вопрос на референдум, если он победит на выборах.

Венгрия Будапешт Виктор Орбан
 Иран применил новые типы ракет в ходе ударов по Израилю

 Глава Минэнерго США заявил, что операция против Ирана завершится в течение нескольких недель

 Сторонники Орбана и его противники собираются на митинги в Будапеште

