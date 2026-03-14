Глава МИД Ирана предупредил об ответе Тегерана на удары США по острову Харк

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Иранские военные ответят на американские удары по объектам на острове Харк, ударив по связанной с США энергетической инфраструктуре на Ближнем Востоке, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.

"Наши вооруженные силы уже заявили, что ответят, если наша нефтяная и энергетическая инфраструктура попадет под удары. И они ударят по любой энергетической инфраструктуре в регионе, которая принадлежит американским компаниям или где американские компании являются держателями акций", - сказал Аракчи в интервью телеканалу MS NOW.

Он также заявил, что американские удары ракетами HIMARS по острову Харк были нанесены из двух локаций на территории ОАЭ. Он предупредил, что запуск ракет из районов с большой плотностью населения является крайне опасным.

Аракчи отметил, что Иран при ответе на эту атаку постарается не затронуть жилые районы.

Ранее стало известно, что американские военные нанесли массированный удар по военным объектам на иранском острове Харк. При этом отмечалось, что нефтяная инфраструктура не была целью ударов.

Хроника 28 февраля – 14 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Аббас Аракчи Иран США Тегеран Харк остров Харк
