Промпроизводство и розничные продажи в Китае в январе-феврале выросли сильнее прогнозов

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Промышленное производство в Китае в январе-феврале увеличилось на 6,3% в годовом выражении, по данным Государственного статистического управления (ГСУ).

Рост ускорился по сравнению с 5,2% в декабре 2025 года. При этом аналитики ожидали замедления до 5,1%, сообщает Trading Economics.

ГСУ традиционно публикует экономические показатели за январь-февраль вместе, чтобы избежать искажения данных из-за длительных праздников по случаю наступления нового года по лунному календарю, которые могут попадать как на январь, так и на февраль.

Производство в перерабатывающей промышленности повысилось на 6,6%, в горнодобывающей отрасли – на 6,1%, в нефтегазовой – на 5,8%. Выпуск компьютеров и коммуникационного оборудования вырос на 14,2%, цветных металлов – на 3,8%, химической продукции – на 7,6%, угля – на 7,2%, продуктов питания – на 6,1%, продукции автомобильной отрасли – на 3,4%.

В целом подъем был зафиксирован в 35 из 41 отрасли.

Февральское промпроизводство было на 0,8% выше январского.

Розничные продажи в КНР в январе-феврале повысились на 2,8% и составили 86,08 трлн юаней ($12,48 трлн). Это максимальный прирост с октября 2025 года. В декабре показатель поднялся на 0,9%. Эксперты прогнозировали ускорение подъема до 2,5% в минувшие два месяца.

Продажи продуктов питания выросли на 10,2%, одежды, обуви и текстиля - на 10,4%, золота, серебра и драгоценностей - на 13%, бытовой техники и электроники - на 3,3%, коммуникационного оборудования - на 17,8%, табачной и алкогольной продукции - на 19,1%. Продажи нефтепродуктов сократились на 9,7%, автомобилей - на 7,3%.

В феврале розничные продажи увеличились на 0,8% месяц к месяцу.

Инвестиции в основные активы в январе-феврале выросли на 1,8% относительно аналогичного периода 2025 года. Предполагалось сокращение на 0,4%.

Инвестиции в обрабатывающую промышленность увеличились на 3,1%, в инфраструктуру - на 11,4%. Вложения в недвижимость уменьшились на 11,1%.

Помесячный рост инвестиций в основные активы в феврале составил 0,4%, в январе - 1,3%.

Безработица в Китае в феврале повысилась до 5,3% с 5,1% месяцем ранее. Эксперты изменений не ожидали.