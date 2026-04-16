Рост ВВП Китая в I квартале ускорился до 5%, выше прогнозов

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Китая в первом квартале 2026 года увеличилась на 5% в годовом выражении - до 33,4 трлн юаней ($4,87 трлн), сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Темпы роста ВВП ускорились с 4,5% в октябре-декабре 2025 года.

Аналитики, опрошенные Trading Economics и Reuters, в среднем ожидали менее значительного повышения - на 4,8%.

Повышение ВВП КНР в январе-марте относительно предыдущих трех месяцев составило 1,3% (на уровне прогнозов). В четвертом квартале данный показатель увеличился на 1,2%.

В первом квартале "ускорился рост производства и предложения, рыночный спрос продолжал повышаться, ситуация с занятостью в целом оставалась стабильной, рыночные цены умеренно выросли, - сообщило ГСУ. - Национальная экономика взяла хороший старт, продемонстрировав повышенную устойчивость и жизнеспособность".

Располагаемые доходы населения Китая в расчете на душу населения в январе-марте выросли на 4,9% г/г - до 12 782 юаней. В том числе доход городских жителей поднялся на 4,2%, сельских - на 6,1%.

По итогам 2025 года экономика КНР увеличилась на 5%. На текущий год в плане социально-экономического развития предусмотрен подъем на 4,5-5%.