Дубайский фондовый рынок оказался в зоне "медвежьего" тренда из-за конфликта в регионе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Фондовый рынок Дубая вошел в зону "медвежьего" тренда на фоне военных действий на Ближнем Востоке, результатом которых стал хаос в энергетической и судоходной отраслях, а также в сфере недвижимости и туристическом секторе.

Падение фондового индекса Dubai Financial Market General Index (DFMGI) на торгах в понедельник превысило 3%. Таким образом, индикатор снизился уже на 21% с февральского пика.

Удары США и Израиля по Ирану, а также ответные действия Тегерана, атакующего города стран Персидского залива, нарушили авиасообщение и судоходство в регионе, вызывали подъем цен на нефть. Полеты в международном аэропорту Дубая в понедельник приостанавливались из-за повреждения беспилотником топливного резервуара вблизи воздушной гавани. Руководство аэропорта позднее сообщило о частичном возобновлении полетов. На прошлой неделе два беспилотника также упали рядом с аэропортом.

Военные действия идут третью неделю подряд, и конфликт начал подрывать имидж Дубая как безопасной гавани в нестабильном регионе, пишет Bloomberg. До их начала дубайский рынок акций находился в состоянии "бычьего" тренда в течение шести лет благодаря быстрому росту потребления, буму в сферах туризма, недвижимости и финансовых услуг, за этот период DFMGI вырос в 4 раза.

Лидерами снижения в Дубае с начала военного конфликта в регионе стали акции девелоперов Emaar Properties PJSC и Emaar Development PJSC, подешевевшие на 34% и 35% соответственно.

"Это было ожидаемым, и спад на рынке является масштабным, что видно по всем отраслевым индексам, поэтому он полностью отражает геополитическую ситуацию в регионе, - отмечает аналитик Kamco Investment Co. Джунайд Ансари. - Когда все стабилизируется, появятся хорошие возможности для покупки акций на минимумах".