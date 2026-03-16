Дубайский фондовый рынок оказался в зоне "медвежьего" тренда из-за конфликта в регионе

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Фондовый рынок Дубая вошел в зону "медвежьего" тренда на фоне военных действий на Ближнем Востоке, результатом которых стал хаос в энергетической и судоходной отраслях, а также в сфере недвижимости и туристическом секторе.

Падение фондового индекса Dubai Financial Market General Index (DFMGI) на торгах в понедельник превысило 3%. Таким образом, индикатор снизился уже на 21% с февральского пика.

Удары США и Израиля по Ирану, а также ответные действия Тегерана, атакующего города стран Персидского залива, нарушили авиасообщение и судоходство в регионе, вызывали подъем цен на нефть. Полеты в международном аэропорту Дубая в понедельник приостанавливались из-за повреждения беспилотником топливного резервуара вблизи воздушной гавани. Руководство аэропорта позднее сообщило о частичном возобновлении полетов. На прошлой неделе два беспилотника также упали рядом с аэропортом.

Военные действия идут третью неделю подряд, и конфликт начал подрывать имидж Дубая как безопасной гавани в нестабильном регионе, пишет Bloomberg. До их начала дубайский рынок акций находился в состоянии "бычьего" тренда в течение шести лет благодаря быстрому росту потребления, буму в сферах туризма, недвижимости и финансовых услуг, за этот период DFMGI вырос в 4 раза.

Лидерами снижения в Дубае с начала военного конфликта в регионе стали акции девелоперов Emaar Properties PJSC и Emaar Development PJSC, подешевевшие на 34% и 35% соответственно.

"Это было ожидаемым, и спад на рынке является масштабным, что видно по всем отраслевым индексам, поэтому он полностью отражает геополитическую ситуацию в регионе, - отмечает аналитик Kamco Investment Co. Джунайд Ансари. - Когда все стабилизируется, появятся хорошие возможности для покупки акций на минимумах".

Дубай ОАЭ США Иран
Эр-Рияд сообщил о перехвате более 60 беспилотников за минувшую ночь

ЦАХАЛ объявил о начале точечной наземной операции на юге Ливана против "Хезболлы"

 ЦАХАЛ объявил о начале точечной наземной операции на юге Ливана против "Хезболлы"

Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

 Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

 Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

 Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

"Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

 "Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Аэропорт Дубая приостановил работу из-за инцидента с беспилотником

Трамп заявил, что Иран не готов к переговорам по ядерной программе

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива
