Стратегические бомбардировщики ВВС США совершили очередной налет на Иран

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Две группы стратегических бомбардировщиков ВВС США в понедельник вернулись на авиабазу Фэрфорд в Великобритании после выполнения боевых задач в небе над Ираном, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

По последним данным, в ночном рейде участвовали два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer и два B-52H Stratofortress. После вылета из Англии они пролетели над Францией, Средиземноморьем и Саудовской Аравией в воздушное пространство Ирана. Продолжительность беспосадочной миссии с учетом непосредственной операции в темное время суток в воздушном пространстве над Ираном составила примерно 17 часов.

Каждый самолет способен нести 24 планирующие 900-килограммовые авиабомбы JDAM с дальностью действия до 20 км или 24 крылатые ракеты JASSM c дальностью действия примерно 300 км. Боеприпасы используются для нанесения ударов по наиболее важным объектам Ирана, в частности, защищенным местам размещения, хранения и производства баллистических ракет.

В настоящее время на авиабазе Фэрфорд базируется группировка из 18 американских тяжелых бомбардировщиков, в том числе 12 самолетов B-1B Lancer и шести B-52H Stratofortress.