Китай в апреле на фоне дефицита нефти на рынке сократил ее импорт до минимума с 2022 г.

Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Китай в апреле сократил импорт нефти до почти четырехлетнего минимума на фоне снижения ее мирового предложения из-за энергокризиса, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, суммарный импорт нефти республикой в прошлом месяце составил 38,47 млн тонн, что соответствует 9,36 млн баррелей в сутки (б/с). Такого низкого показателя не фиксировалось с июля 2022 года.

Если четыре года назад падение закупок стало следствием снижения спроса на фоне возобновления коронавирусных ограничений в ряде крупных промышленных центров КНР (в том числе, Шанхае), то в прошлом месяце оно обусловлено в основном физическим дефицитом объемов на мировом рынке. Ряд крупных экспортеров нефти в Китай такие, как Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт и Оман, стали заложниками блокады Ормузского пролива - основного маршрута поставок в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Кроме того, давление на внешнеторговую политику оказал рост средней закупочной цены нефти, которая увеличилась с $74,15 за баррель в марте до $101,91 за баррель в апреле.

Относительно аналогичного месяца 2025 года и марта 2026-го среднесуточный нефтяной импорт КНР был ниже примерно на 20%.

Суммарно за первые четыре месяца 2026 года Китай закупил 185,29 млн тонн нефти (соответствует 11,27 млн б/с), что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 мая. Традиционно в число ведущих экспортеров нефти в Китай входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия, Бразилия и ОАЭ.