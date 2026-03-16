Axios сообщил, что операция США против Ирана может затянуться до сентября

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - В США и ряде других стран ожидают, что военные действия Соединенных Штатов и Ирана могут продлиться до осени, сообщает в понедельник Axios.

"В Вашингтоне и в столицах по всему миру власти готовятся к гораздо более затяжному кризису, чем ожидалось. По словам журналиста Axios Барака Равида, он слышал от трех лиц в администрации США и в союзных государствах мнение, что нестабильность на Ближнем Востоке и участие США могут продлиться до сентября, даже если война перейдет в фазу конфликта низкой интенсивности", - передает портал.

Axios напоминает, что ранее власти США давали оценку продолжительности операции в четыре - шесть недель, то есть по плану она могла бы завершиться к 1 апреля.

"Игры Ирана с Ормузским проливом втягивают президента США Дональда Трампа глубже во все это", - заявил порталу неназванный высокопоставленный чиновник американской администрации.

При этом власти Ирана, напоминает портал, публично и в неформальном общении дали понять, что могут продолжать удары, даже если Трамп решит завершить операцию, пока они не получат гарантии того, что речь об окончании конфликта, а не о прекращении огня.

Вместе с тем, по словам еще одного собеседника, ключевые лица из окружения Трампа ранее не желали начинать военную кампанию против Ирана или желали потратить больше времени на подготовительный этап. Однако Трамп в итоге принял решение начать операцию. "Он сказал - я просто хочу сделать это. Он серьезно недооценил свои возможности свергнуть иранское правительство, не посылая наземные войска", - сказал источник.

Он объяснил, что в тот момент Трамп находился под сильным впечатлением от ударов США по Ирану в июне 2025 года и от успеха операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро 3 января 2026 года.

По данным Axios, некоторые члены администрации, близкие к Трампу, надеялись, что он сможет продемонстрировать какие-то быстрые результаты от ударов по Ирану и объявить о победе; теперь ситуация не столь очевидна.

Хроника 28 февраля – 16 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп находится в постоянном контакте с кронпринцем Саудовской Аравии

Эр-Рияд сообщил о перехвате более 60 беспилотников за минувшую ночь

