Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Дагестан получит нового главу, в Магаданской области обрушился рудник, новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Полностью ликвидирован пожар на НПЗ в Туапсе, возникший после атаки БПЛА. Вместе с тем обнаружены новые выбросы мазута на береговой линии в Туапсинском муниципальном округе. Локальные выбросы нефтепродуктов убирают на пяти участках. Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что ущерб и сроки восстановления нефтеперерабатывающего завода в Туапсе предстоит оценить специалистам.

- В Магаданской области обрушился рудник. Под завалами, по предварительной информации, могут находиться до восьми человек, ведутся их поиски. Среди основных причин произошедшего рассматривается потеря устойчивости борта угольного разреза. Возбуждено уголовное дело.

- Глава Дагестана Сергей Меликов в сентябре, когда завершится срок его полномочий, перейдет на другую работу, сообщил Владимир Путин. На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина. На должность премьера представители руководства Дагестана предложили заместителя полпреда в ДФО Магомеда Рамазанова.

- Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней. Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, в соответствии с которым пять раз будут выходные по три дня: в феврале, марте, дважды в мае и июне. Также запланированы четырехдневные выходные - с 4 по 7 ноября.

- Задержаны двое подозреваемых в "акциях устрашения" против руководства РКН. По данным следствия, один из задержанных - несовершеннолетний. Фигуранты разместили на входных дверях молотки со следами жидкости бурого цвета.

- Президентом России пока не принято решение о действии майского перемирия в ходе СВО, заявил Дмитрий Песков.

- Мэра Уфы Ратмира Мавлиева арестовали до 11 июля. По версии следствия, мэр участвовал в незаконном отчуждении земельного участка одного из уфимских санаториев площадью более 1,3 тыс. кв. м.

- Рособрнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена. Но если сработает металлоискатель, учащегося необходимо попросить добровольно сдать личные предметы; в случае отказа на экзамен такой выпускник не допускается.