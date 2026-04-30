Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Население стран Евросоюза сократится на 53 млн человек (на 11,7%) с 2025 года по 2100 год, по прогнозу статистического управления ЕС Eurostat .

В 2025 году численность населения Евросоюза оценивалась в 451,8 млн человек, возобновив тенденцию к росту в 2022 году после перерыва, вызванного пандемией COVID-19 в 2021 году. Далее прогнозируется повышение численности населения в течение следующих трех лет с пиком в 453,3 млн человек в 2029 году, после чего оно постепенно сократится до 398,8 млн человек к 2100 году.

К началу следующего столетия доля детей и молодежи (возраст 0-19 лет) в общей численности населения уменьшится до 17% с 20% в прошлом году, трудоспособного населения (возраст 20-64 лет) до 50% с 58%. Напротив, доля лиц в возрасте 65-79 лет вырастет до 17% с 16%, людей 80 лет и старше - до 16% с 6%, сообщил Eurostat.

Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

 Eurostat спрогнозировал сокращение населения Евросоюза до 2100 года на 11,7%

