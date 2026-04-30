Оценка Пентагоном трат в $25 млрд на операцию против Ирана не включает восстановление баз США

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Заявления Пентагона, что США потратили на военную кампанию против Ирана $25 млрд, обходят стороной возможные затраты на ремонт поврежденных на Ближнем Востоке американских баз, сообщает в четверг CNN со ссылкой на источники.

"Три человека, знакомых с темой, сказали CNN, что $25 млрд (...) - это минимум, в который не входит стоимость восстановления после сильного ущерба базам США в регионе", - информирует телеканал.

По словам одного из собеседников, речь скорее может идти о затратах в размере $40-$50 млрд.

CNN ранее сообщал, что за первые 48 часов конфликта иранские удары сильно повредили минимум девять баз США в регионе - в Бахрейне, Кувейте, Ираке, ОАЭ и Катаре. Потеряны были радар для системы ПРО THAAD в Иордании, два строения, где хранили аналогичные радары в ОАЭ, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry AWACS в Саудовской Аравии.

Финансовый инспектор Пентагона Джулс Херст во время слушаний в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей США заявил, что у командования пока нет окончательной оценки повреждений на базах, она будет зависеть от того, о каких восстановительных работах будет идти речь. Он отметил, что затраты на них не включены в бюджетный запрос Пентагона в $1,5 трлн на 2027 финансовый год, поскольку решений насчет баз не принято.

Он предположил, что и партнеры США могут внести вклад в восстановлении баз.

Хроника 28 февраля – 30 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Пентагон Иран
