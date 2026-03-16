В Тегеране заявили о нежелании перемирия с США и Израилем

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Тегеран не направлял никаких просьб о прекращении огня Израилю и США, заявил журналистам глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Об этом сообщает Tasnim.

Иран "не посылал никаких посланий и не выдвигал никаких просьб о перемирии", сказал министр.

По его словам, Иран проявляет "благородную и несокрушимую сопротивляемость" в боевых действиях.

"Однако эта война должна завершиться так, чтобы она больше не возобновилась, и чтобы враги больше не помышляли об агрессии. К настоящему моменту они получили хороший урок", - сказал глава иранского МИД.

Касаясь вопроса об Ормузском проливе, Аракчи заявил, что, с точки зрения Тегерана, Ормузский пролив открыт, но не для противников Ирана.