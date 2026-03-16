Замглавы МИД России принял посла Израиля

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Замглавы МИД России Георгий Борисенко и посол Израиля в Москве Одед Йосеф обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе состоявшейся беседы основное внимание было уделено сохраняющейся напряженной военно-политической обстановке в ближневосточном регионе. С российской стороны была подтверждена принципиальная и последовательная позиция о необходимости поиска решений имеющихся и возникающих проблем на фундаментальной основе международного права и Устава ООН", - говорится в сообщении.

Дипломаты также рассмотрели некоторые вопросы двусторонних российско-израильских отношений.