Париж от имени ЕС пообещал поддержку Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро полагает, что события вокруг Ирана не способны отвлечь внимание Евросоюза от оказания помощи Киеву.

"Неконтролируемая и опасная военная эскалация на Ближнем Востоке не отвлекает нас от Украины", - заявил он журналистам ч Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, ЕС продолжает "с большой решимостью прилагать усилия по двум направлениям": предоставляет помощь Украине и оказывает давление на Россию.

Министр напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон, принимая 13 марта в Париже президента Украины Владимира Зеленского, заверил его как в военной, так и в финансовой поддержке.

Барро также отметил "горячее желание достичь соглашения" о выделении Украине займа в 90 млрд евро, который, по его словам, защитит Украину от всех финансовых трудностей на ближайшие два года.