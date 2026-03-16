Поиск

Париж от имени ЕС пообещал поддержку Украине

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро полагает, что события вокруг Ирана не способны отвлечь внимание Евросоюза от оказания помощи Киеву.

"Неконтролируемая и опасная военная эскалация на Ближнем Востоке не отвлекает нас от Украины", - заявил он журналистам ч Брюсселе перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

По его словам, ЕС продолжает "с большой решимостью прилагать усилия по двум направлениям": предоставляет помощь Украине и оказывает давление на Россию.

Министр напомнил, что президент Франции Эммануэль Макрон, принимая 13 марта в Париже президента Украины Владимира Зеленского, заверил его как в военной, так и в финансовой поддержке.

Барро также отметил "горячее желание достичь соглашения" о выделении Украине займа в 90 млрд евро, который, по его словам, защитит Украину от всех финансовых трудностей на ближайшие два года.

Евросоюз Иран Эммануэль Макрон Владимир Зеленский Украина Жан-Ноэль Барро Франция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });