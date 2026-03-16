Совет ЕС назвал РФ источником гибридных угроз для Евросоюза

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Совет ЕС утвердил в понедельник заключения о наращивании потенциала Евросоюза в противодействии гибридным угрозам, направленным против ЕС, его членов и партнеров, "независимо от их происхождения, масштаба и интенсивности".

"Гибридные угрозы все чаще используются для проверки нашей устойчивости и подрыва наших демократических институтов. Этими заключениями ЕС посылает четкий сигнал: мы будем действовать сообща, чтобы еще больше укрепить нашу готовность, защитить наши общества и решительно противостоять тем, кто стремится нас дестабилизировать", - заявил министр иностранных дел председательствующего в Совете ЕС Кипра Константинос Комбос.

В принятом советом документе осуждается "непрекращающаяся гибридная деятельность государственных и негосударственных субъектов, направленная на подрыв безопасности и стабильности ЕС, его государств-членов и партнеров". В этой связи в заключениях называются диверсии, в том числе против критической инфраструктуры, злонамеренная кибердеятельность, иностранное манипулирование информацией, вмешательство в выборы и использование миграции в качестве инструмента.

В документе Совета ЕС указано на Россию как источник гибридных угроз для Евросоюза, его государств-членов и партнеров.

В опубликованных заключениях Совет заявляет о своей "решимости использовать все доступные инструменты для борьбы с гибридными угрозами, набор инструментов кибердипломатии и другие инструменты, находящиеся в распоряжении ЕС, от законодательства до ограничительных мер". Совет ЕС призвал "к их дальнейшему внедрению, укреплению и развитию для предотвращения, сдерживания и реагирования на гибридные угрозы".

Совет также подтвердил "необходимость поддержки партнеров, пострадавших от гибридных угроз, особенно стран-кандидатов и потенциальных стран-кандидатов".



