Starbucks Korea закроет кофейни для тренингов по истории после скандальной рекламной акции

Протест против Starbucks Korea в Сеуле Фото: Kichul Shin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Starbucks Korea закроет 22 июня в 15:00 все свои кофейни в Южной Корее и проведет тренинг персонала по вопросам исторической осведомленности и социальной чувствительности, сообщает Financial Times со ссылкой на заявление оператора этой сети Shinsegae Group.

Сеть кофеен, принадлежащая аффилированной с Shinsegae компании E-Mart, в мае запустила рекламную кампанию Tank Day, вызвавшую недовольство общественности и падение продаж. Дата запуска - 18 мая - совпала с годовщиной произошедшего в 1980 году восстания в южнокорейском городе Кванджу, а двусмысленное название кампании напомнило о его подавлении с использованием танков.

Акция, посвященная термокружкам Tank (переводится также как "емкость" - ИФ), была приостановлена через несколько часов после начала, пишет The Korea Times. Председатель совета директоров Shinsegae Чон Ён Джин принес публичные извинения. Вместе с главами аффилированных компаний он также пройдет тренинг, но 24 июня, а 17 июня лекции проведут для работников головного офиса Starbucks Korea и топ-менеджеров E-Mart.

Кроме того, Starbucks планирует пересмотреть порядок утверждения маркетинговых материалов.

На конец 2024 года южнокорейская сеть насчитывала более 2 тыс. кофеен. Они закроются раньше времени по всей стране впервые с открытия сети в 1999 году.