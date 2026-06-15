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Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции

Трамп пригрозил Макрону пошлинами в 100% на вина из Франции
Фото: Yi-Chin Lee/Houston Chronicle via Getty Images

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести пошлины против французского вина и шампанского в размере 100%, если Париж не откажется от цифрового налога в отношении американских технологических компаний.

"Я попросил президента Франции (Эммануэля) Макрона не взимать налог с американских компаний. А если они будут это делать, то у меня не будет выбора, кроме как взимать пошлины в 100% на все шампанское, на все вина из Франции", - сказал глава Белого дома изданию The New York Post.

Газета отмечает, что эти угрозы Трампа прозвучали на фоне предстоящего саммита G7 во французском Эвиан-ле-Бене.

Кроме того, эти высказывания президента США опровергают заявления канцелярии Макрона на прошлой неделе, в которых говорилось, что Вашингтон и Париж урегулировали разногласия о налогообложении американских компаний.

The New York Post пишет, что Франции ввела налог в отношении технологических компаний еще в 2019 году. В частности, он распространяется на местные доходы таких американских компаний, как, например, Amazon.

Дональд Трамп США Франция
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