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В Финляндии российского капитана сухогруза Fitburg обвинили в повреждении коммуникационного кабеля

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Финляндии российскому капитану грузового судна Fitburg и азербайджанскому матросу предъявлены обвинения в повреждении коммуникационного кабеля, сообщает в понедельник телерадиовещатель Yle.

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"По информации Yle, двум морякам судна были предъявлены обвинения в связи с разрывами кабеля в канун Нового года в Финском заливе. Обвинения были выдвинуты против российского капитана судна и азербайджанского моряка. Их обвиняют в отягчающем разрушении и отягчающем вмешательстве в телекоммуникации. Виновные в отягчающем разрушении могут быть приговорены к лишению свободы на срок от 2 до 10 лет", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 июня Национальное бюро расследований завершило досудебное расследование повреждения телекоммуникационных кабелей Таллин-Хельсинки судном Fitburg, дело было передано в прокуратуру.

Власти Финляндии подозревали, что судно, направлявшееся из России в Израиль под флагом Сент-Винсента и Гренадин, повредило два подводных телекоммуникационных кабеля в Финском заливе 25 декабря 2025 года. Кабели принадлежат телекоммуникационному оператору Elisa и компании по передаче данных Arelion Finland.

В состав экипажа из 14 человек входили граждане России, Грузии, Азербайджана и Казахстана.

Финляндия Fitburg РФ
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