Сийярто сообщил об угрозах со стороны Германии

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Германская сторона открыто выразила недовольство Венгрии в связи с позицией по Украине, пригрозив серьезными последствиями, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом в соцсети Х сообщил представитель правительства Венгрии Золтан Ковач.

"Сийярто заявил, что Германия открыто угрожала Венгрии в связи с ее позицией по нефтяной блокаде со стороны Украины на заседании глав МИД стран ЕС. Наш министр назвал предупреждение Берлина беспрецедентным и позорным", - написал Ковач.

По словам Сийярто, глава МИД Германии Йоханн Вадефуль предупредил, что Венгрия столкнется с серьезными последствиями, если продолжит блокировать важные для Украины инициативы ЕС, такие как выделение Киеву займа в 90 млрд евро или шаги по вступлению Украины в блок.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что Будапешт продолжит защищать национальные интересы и не перестанет блокировать эти меры. Он назвал нефтяную блокаду со стороны Украины попыткой повлиять на выборы в Венгрии.

Ранее в марте депутаты Государственного собрания Венгрии приняли резолюцию с призывом не финансировать Украину и препятствовать ее вступлению в Евросоюз.

Венгрия и Словакия с 27 января не получают российскую нефть по "Дружбе".