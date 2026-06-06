NBC News узнал, что Пентагон повысил уровень угрозы шпионажа Израиля за чиновниками США

Возле здания Пентагона Фото: Tom Brenner/Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Разведывательное управление министерства обороны США (РУМО) повысило до наивысшего уровень угрозы израильского шпионажа за американскими чиновниками на фоне конфликта с Ираном, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на информированные источники.

По их словам, уровень угрозы был повышен РУМО в последние недели после растущих опасений, что израильская разведка стала более агрессивной, чем обычно, в попытке получить данные США по поводу дальнейших действий в отношении Ирана. Они добавили, что американская военная разведка распространила внутренний семистраничный документ, в котором говорится, что способность Израиля вести шпионаж и технический сбор информации находится на "критическом уровне".

Источники отмечают, что Израиль прилагает особые усилия для слежки за высокопоставленными американскими чиновниками с целью получения информации о внутренних обсуждениях и решениях администрации президента США Дональда Трампа по конфликтам на Ближнем Востоке.

Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил телеканалу, что утверждение о том, что Израиль шпионит за США, "совершенно неверно". "Израиль не собирает разведывательную информацию об американских организациях, тем более о должностных лицах правительства США", - сказал представитель. Он подчеркнул, что "израильские разведывательные усилия направлены против его врагов, а не союзников. Любые утверждения об обратном либо необоснованны, либо политически мотивированы".

В заявлении представителя Белого дома говорится: "Вся эта история ложна и исходит от человека, который ничего не знает о происходящем". Пентагон отказался от комментариев. Управление директора Национальной разведки, которое курирует все разведывательные службы США, включая РУМО, не ответило на запрос о комментарии.

Американские источники отметили, что, по всей видимости, ситуация не повлияет на обмен разведывательной информацией на высоком уровне, который происходит ежедневно между двумя странами, особенно в связи с конфликтом с Ираном.

Телеканал подчеркивает, что с момента заключения соглашения о прекращении огня в начале апреля Трамп добивается дипломатического соглашения с Ираном о прекращении войны, начатой Израилем и США 28 февраля. Израиль публично выражает скептицизм по поводу того, что Иран будет соблюдать какое-либо достигнутое соглашение. По словам американских чиновников, Израиль крайне интересуется, решит ли Трамп возобновить крупные боевые действия против Ирана или прекратить конфликт.

Они также отметили, что США, как и другие страны, поддерживают сложную контрразведывательную деятельность для предотвращения и отслеживания шпионажа со стороны иностранных противников, а также союзников и партнеров, стремясь защитить государственные секреты и отслеживать попытки вербовки или принуждения американских чиновников. Согласно законодательству США, ФБР играет ведущую роль в контрразведывательной деятельности, но в ней также участвует и другие американские спецслужбы, в том числе РУМО.