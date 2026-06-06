В ДР Конго подтверждено более 450 случаев заражения вирусом Эбола

В городе Гома в ДР Конго Фото: EPA/ТАСС

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев заражения вирусом Эбола в Демократической республике Конго (ДРК) превысило 450.

По данным Национального института общественного здравоохранения ДРК, которые приводит в субботу агентство EFE, подтверждены 452 случая заражения, 82 пациента скончались.

Власти ДРК также предупредили о быстром продолжающемся распространении инфекции в стране.

Эпицентром вспышки заболевания стала провинция Итури на востоке ДРК. Затем ареал расширился на соседние конголезские провинции Северное Киву и Южное Киву, а также на территорию Уганды, где на данный момент зарегистрировано 19 случаев заражения, включая два случая смерти.