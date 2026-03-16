Эксперт Юрий Лямин: военные действия на Ближнем Востоке вступают в новую фазу

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля в понедельник объявила о начале ограниченной наземной операции в Ливане, ранее сообщала об усилении присутствия на севере страны. О ситуации наш политический обозреватель Вячеслав Терехов беседует с ведущим научным сотрудником Центра анализа стратегий и технологий Юрием Ляминым.

Вначале - "Хезболла": что, где, когда?

Корр.: "Хезболла" - это достаточно молодая шиитская организация, находящаяся на территории Ливана. Создана она в начале восьмидесятых годов, но за это время стала влиятельной силой политической системы Ливана. При этом она не скрывает свою полную зависимость от Ирана. Что там происходит сейчас? Каковы отношения между правительством Ливана и "Хезболлой"?

Лямин: "Хезболла" официально о себе заявила в 1985 году, но фактически она создана на три года раньше. Когда в 1982 году Иран, во время гражданской войны в Ливане, послал своих военных, чтобы в долине Бекаа создать новую шиитскую структуру. Она должна была начать боевые действия против израильской армии, которая вела в это время на юге Ливана военную операцию против вооруженных формирований Организации освобождения Палестины (они переехали туда после изгнания из Иордании и контролировали южную часть страны – ИФ).

Никто не скрывал и не скрывает, что она создавалась Корпусом стражей Исламской революции и до сих пор является его основным союзником.

Корр.: Что собой представляет сейчас военная сила "Хезболлы"? Она в 2024 году очень серьезно пострадала во время военных действий с Израилем, когда вступилась за ХАМАС.

Лямин: Сложный вопрос, насколько она пострадала. Есть разные гадания, сколько у нее сейчас ракет: 40 тысяч или 20? Сколько реально, оценивать очень сложно. Она пострадала, естественно, и заметно. Но ясно, что запасы там есть, и достаточно серьезные.

"Хезболла" в первую очередь лишилась южных укрепрайонов, которые были построены южнее реки Литани, непосредственно рядом с линией разграничения с Израилем. Граница формально не признается тем же Ливаном. Вдоль этой линии были построены подземные ходы, подземные укрепления, там же размещались серьезные запасы реактивных снарядов, управляемых ракет и другое.

По итогам боев, даже больше, по итогам мирного соглашения "Хезболла" выводила свои силы с юга, все эти укрепрайоны были разоружены и оружия там не осталось. Но у "Хезболлы" остались очень серьезные подземные базы в долине Бекаа, то есть где, собственно, "Хезболла" и создавалась. Там, по всей видимости, тоже есть определенная производственная база по сборке тех же дронов-камикадзе с помощью различных комплектующих , которые из Ирана просачиваются. Сколько там и чего запасено, как говорят, один Бог знает. Но, судя по тому, как они продолжают сейчас обстрелы Израиля, причем не только северной его части, видимо, запасы приличные. Сохранились у них оперативно-тактические ракеты, которые достигают центральной части Израиля. Какие-то, видимо, запасы тоже у них могут быть и в районе Бейрута, там, где шиитская община живет.

Корр.: Если все переведено в базы на севере Ливана, то чтобы разбить "Хезболлу", как Израиль стремится, надо дойти до севера, а это означает, что надо оккупировать весь Ливан. Это же длительная война, причем в Ливане шиитов почти треть населения.

Лямин: Так в том-то и дело. Просто даже если нанести им максимальный военный урон, нужно доходить до Бейрута, а затем нужно вести боевые действия в долине Бекаа. Это крупномасштабная наступательная операция с оккупацией значительной части страны. К том у же надо помнить, что значительную часть ее вооруженных сил составляют ополченцы, жители обычные шиитских деревень, а значит военные действия могут привести к большим потерям среди населения. По образцу, скорее всего, сектора Газа.

Война на два фронта?

Корр.: О положении "Хезболлы" вы, говоря словами известного героя из фильма "Ликвидация", нарисовали "картину маслом". Значит, дальше много будет зависеть от войны в Иране. Так?

Лямин: Конечно, ослабление Ирана ослабит и "Хезболлу". И то, что значительная часть израильских сил завязана в боевых действиях с Ираном, идет на пользу "Хезболле". Израиль не может бросить свои мощные и, пожалуй, самые высокопрофессиональные в регионе авиационные силы, как было в 2024 году, на борьбу с этой группировкой. А если они будут отвлекать часть сил, то это, естественно, будет уменьшать давление на Иран. Соответственно, если уменьшается давление на Иран, то он может усиливать свои ракетные удары по Израилю. Такая в этом регионе взаимосвязь.

Корр.: Но иранская военная мощь сильно ослаблена и даже, как говорит президент США, там все уничтожено, и над Ираном можно спокойно летать.

Лямин: Наземная да, уничтожена, но сохранено то, что находится под землей. Запасы там очень серьезные, и оценивать их очень сложно, сколько. Все-таки они много лет готовились к такой войне.

Корр.: То есть, конца и края войне в этом регионе не видно?

Лямин: Пока я не вижу. По крайней мере, для Израиля. Сейчас обе стороны считают, в том числе и "Хезболла", что эта война предопределит будущее на ближайшие годы.

Корр.: А что изменится? Все лозунги иранских лидеров остаются, у его прокси тоже, у Израиля тогда, естественно, тоже. Значит?...

Лямин: Я потому и говорю про ближайшие годы. Я так понимаю, основная цель Ирана, чтобы обеспечить мирный период хотя бы на ближайшие несколько лет. Он хочет также и "Хезболлу" защитить, насколько понимаю. То есть, по тем слухам, которые идут, у Ирана основная идея - добиться какого-то мирного соглашения с США и через них давить на Израиль. Это даст возможность за несколько лет восстановиться и развиваться.

А Израиль хочет максимально ослабить и Иран, и, насколько возможно, "Хезболлу".

Конечно, планы США - это особый вопрос. Честно говоря, у меня лично ощущение, что американцы, по-моему, вступили в войну, не имея четкого плана действий, не думая о последствиях, если не удастся то, что задумали. А в итоге сейчас, по-моему, импровизация идет. Мне кажется, что дальнейших планов у них нет.

"Хезболла" и правительство Ливана: отношения очень сложные

Корр.: Говоря о войне с "Хезболлой", нельзя не задать вопрос об их отношениях с правительством страны, политической частью которой они являются. Ливан - многоконфессиональное государство. И это отражается в его структуре власти. Треть там шииты, но правительство, премьер которого не шиит, возглавляет всю страну, в том числе и суннитов, и христиан, и других.

Лямин: Конечно, этим и объясняются серьезные проблемы в отношениях "Хезболлы" с правительством. Они, особенно с премьер-министром, достаточно сложные, местами даже враждебные нотки проскакивают. Правительство ввело визовой режим для жителей Ирана, соответственно, для военных иранских инструкторов и других военных специалистов, что привело и к ограничениям в различных поставках, в первую очередь, военных. Было прекращено прямое авиасообщение между Ливаном и Ираном.

Но самым серьезным ударом для "Хезболлы" была потеря Сирии. Потому что значительную часть арсенала "Хезболлы" составляли поставки непосредственно из арсенала сирийской армии, в том числе даже реактивных снарядов. Потому что по логистике проще было поставлять непосредственно из Сирии, чем тянуть что-то из Ирана. Это особо при Асаде никто не скрывал. Возможно, контрабандой через Сирию "Хезболле" что-то идет из Ирана.

По крайне мере, ясно, что военная ситуация на Ближнем Востоке вступает в новую фазу.