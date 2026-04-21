Каллас анонсировала новые санкции ЕС против Ирана из-за блокировки Ормузского пролива

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что, по мнению министров иностранных дел стран ЕС, несмотря на события вокруг Ирана, вопрос о свободе судоходства обсуждению не подлежит, и те, кто блокируют Ормузский пролив, будут подвергнуты санкциям.

"Ежедневные развороты на 180 градусов - то вопрос об открытии, то о закрытии Ормузского пролива - это безрассудство. Транзит через пролив должен оставаться бесплатным. Европа сыграет свою роль в восстановлении свободного потока энергоносителей и торговли, как только позволят условия", - сказала Каллас на пресс-конференции в Люксембурге после заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Вопрос о Ближнем Востоке был одним из главных пунктов повестки министерского совещания.

"В ЕС уже действуют масштабные санкции против Ирана, но сегодня мы также достигли политического соглашения о расширении нашего санкционного режима, включив в него тех, кто несёт ответственность за нарушения свободы судоходства", - объявила Каллас.

