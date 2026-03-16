Роберт Кочарян выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Бывший президент Армении Роберт Кочарян (1998-2008 годы) выдвинут кандидатом в премьер-министры на предстоящих в июне парламентских выборах.

"Роберт Кочарян и партия Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" (АРФД) приняли решение продолжить сотрудничество. К нам присоединилась также партия "Вперед", многочисленные общественные деятели, и на выборах мы примем участие вместе в составе блока "Армения", - заявил на презентации член партии "Дашнакцутюн", депутат парламента Армении от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян.

Депутат парламента от фракции "Армения" Анна Григорян заявила, что кандидатом на пост премьер-министра стал Роберт Кочарян.

Сформированный вокруг Кочаряна блок "Армения" представлен в парламенте Армении действующего созыва и является второй силой после правящей фракции "Гражданский договор".

Выборы в Армении пройдут 7 июня. Армения - парламентская республика. Получившая большинство в парламенте по результатам выборов политическая сила будет иметь право на избрание премьер-министра республики.

Армения Роберт Кочарян Анна Григорян Ишхан Сагателян
