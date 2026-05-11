Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Помощь CAR-T-терапии пациентке с реакцией "трансплантат против хозяина", измельчение ДНК заданных клеток с помощью CRISPR-Cas и как пригодились апельсины в синтезе лекарств

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Моделирование показало: чтобы на древней Луне мог образоваться крупнейший ударный бассейн Южный полюс - Эйткен (наиболее обширный и старейший подтвержденный ударный бассейн Луны, его возраст, по оценкам, более 4,3 млрд лет), потребовалось косое падение каменистого тела диаметром 260 км с железным ядром и скорость 13 километров в секунду. Столкновение произошло примерно в 850 км к северу от центра бассейна. Ударник разрушился, но его сильно деформированная верхняя часть продолжила двигаться почти по первоначальной траектории. При этом остатки плотного ядра буквально пропахали поверхность, благодаря чему и образовалась заостренная квазиэллиптическая форма ударного бассейна. Если планируемая на 2028 год высадка людей на Луну в рамках программы "Артемида" состоится, как намечено, в районе южного полюса, ее участники смогут доставить на Землю образцы лунной мантии. Это помогло бы прояснить историю бассейна Южный полюс - Эйткен.

- Американские и немецкие ученые выяснили, что система CRISPR-Cas с недавно открытой нуклеазой Cas12a2 может распознавать заданный тип эукариотических клеток (например, паразитические, злокачественные или пораженные вирусом) по РНК-транскриптам и наносить неизбирательные, масштабные и необратимые повреждения двухцепочечной ДНК, что приводит к гибели клеток. Для применения этой системы in vivo предстоит решить еще множество задач: обеспечение доставки необходимого ее количества в органы-мишени, повышение эффективности, всестороннее подтверждение безопасности применения для здоровых клеток и тканей.

- Ученые сообщили о случае успешной экспериментальной терапии реакции "трансплантат против хозяина" (РТПХ) Т-лимфоцитами с химерными антигенными рецепторами у женщины с рецидивирующим В-клеточным острым лимфобластным лейкозом. РТПХ может развиться после трансплантации аллогенных кроветворных стволовых клеток из-за атаки иммунных клеток донора на ткани реципиента. Уточнить пользу и потенциал широкого применения CAR-T-терапии при хронической РТПХ с сопутствующим лейкозом или без него предстоит в дальнейших исследованиях.

- Пару лет назад у средневековой польской церкви раскопали странное захоронение. В могиле, выкопанной у христианского храма, покоились две женщины, одна из которых приобнимала другую. Генетики проанализировали их ДНК и выяснили, что они не приходились друг другу близкими родственницами, но по какой причине их так похоронили – загадка. Возможно, их связывали какие-то социальные отношения, но определить какие именно на данный момент не представляется возможным.

- Японские химики предложили использовать лимонен (одно из веществ, придающих запах цитрусовым), получаемый из апельсиновых корок, в качестве растворителя в реакции Мицунобу, которая широко применяется для синтеза фармацевтических препаратов. Реакция Мицунобу, открытая в 1967 году, позволяет соединять спирты с карбоновыми кислотами, при этом полностью обращая пространственную конфигурацию молекулы. Но есть и проблема синтетического подхода: трудноотделимый побочный продукт. Выход продукта в лимонене составил 54,9–59,2 процента. Еще к плюсам использования лимонена в качестве растворителя химики отнесли возможность повторного использования его после очистки и низкую летучесть, которая снижает опасность для работников предприятия. Ученые получили не только легкую очистку конечного продукта, но и сдвинутое равновесие в сторону прямой реакции, что и обеспечило ее высокий выход.

- Даже не очень большие транснептуновые объекты способны обзавестись пусть и временной, но заметной атмосферой. К такому выводу пришли астрономы, впервые обнаружившие атмосферу у тела за орбитой Плутона.

