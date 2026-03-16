Бывшая помощник главы Пентагона заявила о неготовности США к угрозам БПЛА

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты вступили в войну с Ираном, будучи неготовыми противостоять угрозам беспилотников, заявила CBS бывший помощник главы Пентагона по вопросам стратегии и планирования Мара Карлин.

"Они вступили в эту войну, будучи готовыми к определенным угрозам, таким как ракеты. Они не были готовы к другим угрозам, таким как беспилотники, которые поражают незащищенные цели", - сказала она.

Карлин считает, что Иран всегда будет искать способы использования дешевых средств, которым трудно противодействовать, таких как БПЛА, размещая их как можно в большем количестве позиционных районов в стране.

Говоря о наличии в американском арсенале каких-либо средств, способных эффективно противостоять беспилотникам, Карлин сообщила, что не может сказать о том, что "существует одно волшебное решение". "И, честно говоря, это своего рода история войн. Вы находите множество способов противостоять различным вызовам, а затем ваш враг либо догоняет вас, либо находит контрмеру против этой контрмеры", - добавила она.