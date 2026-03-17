США перебросили на Ближний Восток еще одну эскадрилью истребителей F-35A

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ВВС США направили на Ближний Восток еще одну эскадрилью из 10 стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, которые временно находились на британской авиабазе Лейкенхит, следует из данных авиационного ресурса Military Air Tracking Alliance (MATA).

Самолеты приземлились в Англии в воскресенье после трансатлантического перелета из США при поддержке самолетов-заправщиков.

Точное место их нынешней дислокации пока неизвестно. Предполагается, что они могли быть размещены на авиабазе Овда в Израиле, где сейчас уже находится эскадрилья из 12 американских истребителей пятого поколения F-22 Raptor.

Американская группировка тактической авиации на Ближнем Востоке в настоящее время насчитывает более 250 самолетов. Самым крупным ее сосредоточением является авиабаза Муваффак Салти в Иордании, где размещены многочисленные эскадрильи американских боевых самолетов, в том числе F-35A, F-15E, F-16 и A-10.

