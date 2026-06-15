В Иране заявили, что США в соглашении признают право Тегерана на сборы за проход через Ормузский пролив

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Иранская и оманская стороны, согласно заключенному с США соглашению, в будущем смогут самостоятельно определять правила управления Ормузским проливом, сообщает в понедельник агентство Fars со ссылкой на источник.

По его словам, в финальной версии текста документа говорится, что "будущее управление услугами для осуществления судоходства в Ормузском проливе будет определяться Ираном и Оманом".

Источник утверждает, что использование в тексте термина "услуги для судоходства" означает, что "США признают право Ирана на взимание платы".

По данным собеседника агентства, Иран будет разрешать бесплатный проход судов только в течение 60 дней. Затем, по истечении 60 дней, иранская сторона будет "получать финансовую выгоду для экономического развития страны", сказал источник.

По его утверждению, Иран будет предоставлять, в частности, услуги, связанные с безопасностью и страхованием.

В ночь на понедельник премьер Пакистана Шахбаз Шариф сообщил, что США и Иран достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий. Они подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии. По словам Шарифа, обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.