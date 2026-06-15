Трамп заявил, что суда с нефтью начали двигаться через Ормузский пролив

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Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что судоходство через Ормузский пролив восстанавливается, идет в том числе перевозка нефти.

"Суда отправились в плавание, многие с нефтью, из Ормузского пролива. Они пойдут по южной магистрали, которая полностью безопасна, спокойна, идеальна", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп уточнил, что есть и другие маршруты движения через пролив.

В ночь на понедельник он объявил о прекращении американской морской блокады Ирана. Президент пояснил, что Тегеран не будет взимать пошлины за проход по проливу.

Однако в понедельник иранское агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что иранская и оманская стороны, согласно заключенному с США соглашению, в будущем смогут самостоятельно определять правила управления Ормузским проливом. Источник утверждает, что использование в тексте термина "услуги для судоходства" означает, что "США признают право Ирана на взимание платы".

По словам собеседника агентства, Тегеран будет только в течение 60 дней разрешать бесплатных проход судов. Затем, по истечении 60 дней, иранская сторона будет "получать финансовую выгоду для экономического развития", сказал источник.