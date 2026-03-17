Вэнс заявил, что доверяет Трампу по поводу Ирана

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс заверил, что не сомневается в способности президента страны Дональда Трампа найти оптимальное решение конфликта с Ираном.

"Я уверен, что президент Трамп хорошо выполнит работу в интересах американского народа. Он убедится, что мы не повторим ошибки предыдущих администраций", - сказал он журналистам в Белом доме.

Американские СМИ отметили, что в понедельник Трамп и Вэнс впервые с начала военной операции против Ирана появились вместе на мероприятии. По мнению ряда журналистов, Вэнс не разделяет энтузиазма Трампа по поводу ударов по Ирану. Сам президент США на днях отметил, что у него с Вэнсом есть "некоторые разногласия философского плана" в том, что касается международных вопросов.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Дональда Трамп Иран Джей Ди Вэнс
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });