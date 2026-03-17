Разведка ЦАХАЛ считает, что власти Ирана находятся в бедственном положении

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Иранские чиновники только сейчас начинают осознавать масштабы ущерба, понесенного страной в результате американо-израильской военной операции, заявил начальник разведывательного управления ЦАХАЛ генерал-майор Шломи Биндер на недавнем закрытом совещании по вопросам безопасности, передает телеканал N12.

Генерал утверждает, что иранский военный аппарат "находится в бедственном положении" в результате войны.

"В последние дни иранцы начинают осознавать, что с ними произошло. Они обнаруживают, насколько уязвима их командная структура и какой ущерб был нанесен", - цитирует Биндера телеканал.

По данным N12, Биндер сказал участникам совещания, что иранские силы безопасности не решаются действовать из-за постоянного присутствия в небе израильской и американской авиации, в то время как другие либо не хотят, либо не могут действовать.

"Они стреляют тем, что у них осталось - большего они сделать не могут", - сказал он, говоря о темпах ракетных обстрелов Ирана, добавив, что израильские удары ежедневно поражают ракетные арсеналы, чтобы уменьшить иранские возможности для продолжения запусков ракет.