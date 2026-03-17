Разведка ЦАХАЛ считает, что власти Ирана находятся в бедственном положении

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Иранские чиновники только сейчас начинают осознавать масштабы ущерба, понесенного страной в результате американо-израильской военной операции, заявил начальник разведывательного управления ЦАХАЛ генерал-майор Шломи Биндер на недавнем закрытом совещании по вопросам безопасности, передает телеканал N12.

Генерал утверждает, что иранский военный аппарат "находится в бедственном положении" в результате войны.

"В последние дни иранцы начинают осознавать, что с ними произошло. Они обнаруживают, насколько уязвима их командная структура и какой ущерб был нанесен", - цитирует Биндера телеканал.

По данным N12, Биндер сказал участникам совещания, что иранские силы безопасности не решаются действовать из-за постоянного присутствия в небе израильской и американской авиации, в то время как другие либо не хотят, либо не могут действовать.

"Они стреляют тем, что у них осталось - большего они сделать не могут", - сказал он, говоря о темпах ракетных обстрелов Ирана, добавив, что израильские удары ежедневно поражают ракетные арсеналы, чтобы уменьшить иранские возможности для продолжения запусков ракет.

Хроника 28 февраля – 17 марта 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран ЦАХАЛ
Представитель Пентагона опроверг утверждение о неготовности США к угрозам иранских беспилотников

Уиткофф контактирует с главой МИД Ирана по теме завершения конфликта

Трамп попросил КНР перенести его визит в Пекин на месяц

 Трамп попросил КНР перенести его визит в Пекин на месяц

Пожар после удара БПЛА начался на нефтяном месторождении в Абу-Даби

На Шри-Ланке сократят рабочую неделю для экономии энергоресурсов

SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

 SAS отменит более 100 авиарейсов из-за дороговизны топлива

Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

 Президент США сомневается в готовности Ирана к сделке

Трамп назвал Иран бумажным тигром

 Трамп назвал Иран бумажным тигром

Герасимов заявил о продвижении российских войск в направлении Славянска

ЕС ввел дополнительные санкции против Ирана
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 803 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8690 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
